Une porte de sortie en D1A pour Jordan Machado (Seraing) ?

Jordan Machado s'est vu mettre des bâtons dans les roues cette saison à Seraing : le défenseur central devait rejoindre l'Espagne l'hiver dernier, il n'en a rien été. Privé de temps de jeu, il discute avec un club de D1A.

Deux petits matchs de D1B et un match de Coupe, voilà tout ce qu'a pu se mettre sous la dent Jordan Machado (26 ans) cette saison avec le RFC Seraing. L'hiver dernier, le défenseur central était supposé rejoindre le Real Oviedo, très intéressé, mais son départ avait finalement été impossible.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Machado sera enfin libre de s'engager où il le souhaite et d'après nos informations, il est possible que ce soit en D1A : le joueur et son entourage discuteraient avec le KV Courtrai. Reste à trouver un accord pour que l'ancien international U19 du Portugal puisse relancer sa carrière.