Memphis Depay au Barça, annonce imminente ?

Memphis Depay est annoncé au Barça depuis de longues semaines, mais l'officialisation ne devrait plus tarder.

Memphis Depay (27 ans) devrait être officialisé ce vendredi au FC Barcelone, d'après le média espagnol Sport. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais arrive en fin de contrat le 30 juin et est donc libre de s'engager où il le souhaite. Le Barça avait déjà tenté de s'attirer ses services par le passé, et cela devrait cette fois être la bonne pour Depay, auteur de 22 buts et 12 passes décisives en 40 matchs avec Lyon cette saison.