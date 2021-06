Courtois ambitieux malgré les obstacles : "Nous sommes ambitieux et nous allons nous battre"

Les Diables Rouges ont bien entamé leur Euro 2020 avec une victoire nette 3-0 face à la Russie.

La Belgique fait partie des grands favoris pour remporter cet Euro 2020. Avec une première victoire face à la Russie, les Diables ont lancé leur tournoi de la meilleure des manières.

Dans une interview accordée à CNN, Thibaut Courtois revient sur l'alchimie du groupe : "On se connaît depuis très longtemps. Par exemple, j'ai joué contre Lukaku quand nous avions 12, 13 ans. C'est presque la moitié de mon âge. Quand on est ensemble, on est un groupe d'amis.“

"On se connaît tous très bien et c'est donc plus facile de jouer dans un groupe tout le monde se connaît depuis des années."

S'il est ambitieux quant aux chances de soulever un trophée, Courtois garde cependant les pieds sur terre : "Le football, c'est le football. C'est impossible de prédire quelque chose. Vous ne pouvez pas oublier l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et même les petites équipes qui peuvent faire mal. Mais j'espère qu'est venu le temps de soulever un trophée, nous sommes ambitieux et nous allons nous battre".