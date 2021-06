Gareth Southgate félicite l'Ecosse pour son match

L'Ecosse a frustré l'Angleterre et Gareth Southgate, sélectionneur des Three Lions, était beau joueur après coup.

Au micro d'ITV, Gareth Southgate reconnaissait les lacunes de l'Angleterre, franchement décevante dans son second match de l'Euro 2020. "Nous aurions pu mieux jouer ce soir, mais le mérite en revient à l'Ecosse", estime-t-il. "Quand on ne sait pas gagner un match, il faut essayer de ne pas le perdre. Nous n'avons pas fait assez pour gagner ce soir", regrette Southgate.

"Est-ce que nous avons trop peu tenté ? Dans les 15 dernières minutes, tout le monde attend de vous que vous poussiez, et perdiez votre organisation, mais le plus important est la qualification et il faut garder ça en tête", souligne le sélectionneur. "C'est facile de se dégarnir pour aller marquer, puis perdre dans les cinq dernières minutes. Je comprends qu'on est à Wembley, qu'on veut gagner, mais le plus important est la qualification".