Une finale pour l'Espagne: "Peu importe comment on a commencé la compétition"

La Roja n'a pas encore brillé depuis le début de l'Euro, mais César Azpilicueta n'est pas inquiet.

Deux partages et un seul but marqué: la Roja attendait mieux pour ses débuts à l'Euro et n'aura pas le droit à l'erreur contre la Slovaquie. Seule une victoire peut permettre à l'Espagne de se qualifier sans attendre le résultat de l'autre rencontre entre la Suède et la Pologne.

"C'est comme une finale", confirme César Azpilicueta. Mais le latéral espagnol n'est pas inquiet après les débuts manqués de la Roja. "Peu importe comment on débute la compétition, ce qui compte, c'est comment on la termine. Avec Chelsea on a vécu ça, en janvier, on était dans le dur, mais on a gagné la Ligue des Champions. On a toutes les qualités pour avancer dans le tournoi."