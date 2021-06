🎥 Euro 2020: de Modric à Lewandowski: les plus buts de la dernière journée de la phase de groupes

Les artilleurs ont frappé depuis dimanche soir.

La phase de groupes de l'Euro 2020 a livré ses derniers verdicts, mercredi soir. Et ils sont plusieurs à avoir profité de la dernière journée pour se mettre en évidence. L'UEFA a sélectionné les plus beaux buts de la troisième et dernière journée: la frappe de mule d'Andreas Christensen contre la Russie, la lucarne du Turc Kahveci contre la Suisse, le splendide extérieur du pied de Modric et le premier but de Robert Lewandowski contre la Suède.