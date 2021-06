🎥 La joie de Karim Benzema: "Ça fait plaisir"

Un "gros match" qui a permis à Karim Benzema de retrouver le chemin des filets, sept ans après son dernier but avec l'équipe de France.

De retour en sélection, Karim Benzema savait qu'il serait très attendu durant cet Euro 2020. Resté muet lors des deux matchs de préparation et lors des deux premiers matchs de phase de poules, il aura dû attendre son cinquième match pour trouver l'ouverture et il avait le sourire après la rencontre contre le Portugal.

"Il y a toute une pression autour de moi et c'est normal. Comme je le dis toujours, il ne faut jamais baisser les bras. C'est ce que j'essaye de faire et ça m'a souri, ça fait plaisir. Mais le plus important, c'est qu'on soit qualifié", insiste le joueur du Real Madrid qui n'a "jamais douté".