🎥 Quand l'Italie met l'ambiance dans l'avion du retour, en hommage à Leonardo Spinazzola

Le verdict est tombé : rupture du tendon d'Achille pour Leonardo Spinazzola, qui avait quitté la pelouse en larmes.

Le joueur de l'AS Rome devrait être absent plusieurs mois et manquera la suite de l'Euro, mais ce dernier a assuré que son support resterait entier envers ses partenaires : "Notre rêve bleu se poursuit et avec ce super groupe, rien n'est impossible. Je peux seulement vous dire que je reviendrai bientôt, j'en suis sûr", a publié le joueur sur Instagram.

Les joueurs italiens ont, eux, rendu hommage à leur coéquipier dans l'avion du retour, comme le montre la vidéo où l'on peut entendre les joueurs scander le nom de "Spina".

Italian national team chanting for Leonardo Spinazzola on the plane tonight after he broke his Achilles tendon tonight. Amazing video from @Vivo_Azzurro. 🇮🇹💙 #Italia #Spinazzola pic.twitter.com/HY8dnPD6w8