Les excuses d'Antoine Griezmann et d'Ousmane Dembélé 

Une vidéo d'Ousmane Dembélé qui a fuité montre l'attaquant se moquant du personnel asiatique d'un hôtel, qui installait du matériel télé dans la chambre d'hôtel (voir la vidéo). Cette scène s'est passée lors de la pré-saison 2019, lorsque le Barça était en tournée au Japon.

C'est via Twitter que Griezmann a réagi à l'agitation affirmant notamment qu'il a "toujours été engagé contre toute forme de discrimination".

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais.