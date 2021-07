🎥 Deux joueurs de l'équipe de France accusés de racisme dans un hôtel

Une vidéo qui a fait un véritable bad buzz sur Twitter et les réactions des internautes n'ont pas tardé. Dans cette vidéo, on voit des employés asiatiques d'un hôtel en train d'installer le matériel pour permettre à Griezmann et Dembélé de jouer à Pro Evolution Soccer (PES).

Cependant, on peut surtout entendre des moqueries de la part des joueurs : "Toutes ces sales gueules pour jouer à PES mon frère, tu n’as pas honte" mais aussi "Vous êtes en avance ou pas dans votre pays".

I’m tired of racism towards Asians being brushed aside and not being talked about



Osumane Dembélé, you are a racist and a disgrace of a footballer 👍🏼pic.twitter.com/SoWo1q2EpR