🎥 De 2008 à 2021: Italie-Espagne, un classique des phases finales de l'Euro

Pour la quatrième édition consécutive, la Squadra et la Roja vont croiser le fer en phase finale de l'Euro. Retour sur les quatre derniers affrontements entre ces deux géants du football européen.

En 2004, au Portugal, l'Italie et l'Espagne avaient pris la porte dès la phase de poules. Depuis, les deux équipes ont toujours atteint la phase à élimination directe et l'une a, à chaque fois, mis fin au parcours de l'autre.

Euro 2008: la Roja au bout du suspense

C'est en quart de finale de l'édition 2008, à Vienne, que cette habitude de se croiser en phase finale avait débuté pour l'Espagne et l'Italie. Sur la route de son premier sacre européen, la Roja avait dû attendre la séance de tirs au but pour dompter la Squadra au terme d'un match indécis, mais pauvre en occasions (0-0, tàb 4-2).

Euro 2012: l'Espagne sans pitié

Quatre ans plus tard, les deux nations vont se croiser à deux reprises. En phase de poules, Fabregas répond à Di Natale et l'Espagne et l'Italie se quittent sur un partage (1-1). En finale, en revanche, il n'y a pas photo. Championne d'Europe et du monde en titre, la Roja s'offre le triplé au terme d'une démonstration grâce à des buts de David Silva, Fernando Torres, Jordi Alba et Juan Mata (4-0).

Euro 2016: la revanche italienne

Quatre ans plus tard, l'Euro est passé à 24 nations et c'est dès les huitièmes de finale que l'Italie et l'Espagne croisent le fer. Déterminés à prendre leur revanche sur la finale perdue en 2012, Gianluigi Buffon et ses équipiers donnent une leçon de réalisme à des Espagnols peu inspirés. Giorgio Chiellini profite d'un ballon mal repoussé par David De Gea pour ouvrir le score et Graziano Pellé enfonce le clou dans les arrêts de jeu (2-0).