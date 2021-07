Gennaro Gattuso évoque son arrivée avortée à Tottenham

Le technicien italien avait entamé des pourparlers avec les Spurs à la mi-juin juste après avoir résilié son contrat avec la Fiorentina (seulement 23 jours aux commandes de la Viola).

Gennaro Gattuso était annoncé comme l'un des grands favoris pour succéder à José Mourinho et l'intérim de Ryan Mason du côté de Tottenham cet été, mais l'ancien coach de Naples et de la Fiorentina s'était finalement fait recaler par les dirigeants des Spurs. En cause, certaines déclarations passées du technicien italien - considérées comme racistes et sexistes - poussant les fans du club londonien réfractaires à l'idée de le voir sur le banc, de lancer le #NoToGattuso sur les réseaux sociaux.

Mais la vérité est ailleurs selon l'ancien milieu de terrain. "J’ai du mal à croire que c’était la raison (...) Je ne suis certainement ni raciste, ni sexiste, ni homophobe : mes vieilles déclarations ont été déformées. Pourquoi ne demandez-vous pas à mes anciens coéquipiers et aux joueurs que j’ai entraînés quelle est ma relation avec eux ? Je ne peux pas perdre de temps avec des bêtises mais mon expérience peut enseigner quelque chose. La haine sur les réseaux sociaux est dangereuse et très sous-estimée. Je suis une personnalité publique et j’ai la force de réagir mais tout le monde ne peut pas le supporter", a confié Gattuso à la Repubblica.