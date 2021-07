Première finale pour Harry Kane avec l'Angleterre: "Fier d'être le capitaine de cette équipe"

Harry Kane a envoyé l'Angleterre en finale de l'Euro et il est aux anges, même s'il sait qu'il reste un match à jouer.

Dans un stade de Wembley surchauffé, Harry Kane a transformé en deux temps le penalty qui a permis à la sélection anglaise de se qualifier pour sa première finale européenne. Et il était forcément ému à l'issue de la rencontre. "C'est vraiment difficile de mettre des mots sur ce que je ressens", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"En tant que footballeur professionnel, on est toujours concentré sur le match suivant. Mais parfois, comme ce soir, tu as aussi envie de savourer et de célébrer avec les supporters. On a encore un match bien entendu, mais on doit aussi apprécier ce qu'on fait depuis le début de ce tournoi. Même si, bien sûr, dès demain, on va se concentrer sur la finale."

Et la fierté est grande dans l'esprit d'Harry Kane. "Je suis très fier d'être le capitaine de cette équipe. On s'est battu tous ensemble. Et pas seulement les joueurs qui ont joué, mais tout l'effectif et le staff." Place à la finale, désormais, dimanche, dans un Wembley qui sera sans doute encore plus chaud que mercredi soir.