Italie-Angleterre: les compos probables de la finale de l'Euro

Si on excepte l'infortuné Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille contre la Belgique, et Phil Foden, incertain, les effectifs anglais et italiens seront au grand complet pour la finale de l'Euro, dimanche soir, à Wembley.

Gareth Southgate et Roberto Mancini vont tenter de remporter un premier sacre avec leurs sélections respectives, sur la pelouse de Wembley, et ils auront l'embarras du choix au moment de dresser leur onze de base. Mais il devrait y avoir peu de changements dans les équipes de base alignées par le sélectionneur italien et le sélectionneur anglais.

Emerson sur le flanc gauche italien?

Depuis le retour de Giorgio Chiellini contre la Belgique, Robeto Mancini a d'ailleurs très peu fait tourner. Le capitaine italien sera aligné aux côtés de son compère habituel, Leonardo Bonucci, devant Gianluigi Donnarumma. Giovanni Di Lorenzo devrait prendre place sur le flanc droit. Emerson avait remplacé Spinazzola en demi-finale, il est encore le favori pour arpenter le flanc gauche italien en finale.

Dans l'entrejeu, le sélectionneur italien fait confiance au trio Jorginho-Verratti-Barella depuis le début de la phase à élimination directe, il ne devrait pas changer son fusil d'épaule pour affronter les Three Lions. Ciro Immobile sera aligné en pointe. Avec Federico Chiesa et Lorenzo Insigne pour l'épauler? Là encore, Roberto Mancini n'a aucune raison de modifier un trio offensif qui a fait ses preuves, tant contre les Diables que contre l'Espagne.

Le onze possible de la Squadra: Dannarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Jorginho, Barella, Verratti - Insigne, Chiesa, Immobile.

Le même onze qu'en demie et en quart pour l'Angleterre?

Comme son alter ego, Gareth Southgate semble avoir trouvé la formule idéale durant la phase à élimination directe de l'Euro. Le quatre défensif (Stones et Maguire dans l'axe, Shaw et Walker sur les flancs) a donné satisfaction contre l'Ukraine et le Danemark.

Kalvin Philipps et les Blues Declan Rice et Mason Mount sont les trois favoris pour prendre place dans le milieu de jeu. Harry Kane et Raheem Sterling, meilleurs buteurs anglais depuis le début du tournoi, sont partants certains. Reste à voir qui les accompagnera dans le trio offensif? Bukayo Saka a débuté le huitième, le quart et le demi-finale, mais Jason Sancho est une autre option. Jack Grealish, Phil Fidel (s'il est fit) ou encore Marcus Rashford, débuteront sauf surprise sur le banc des remplaçants...

Le onze possible des Three Lions: Pickford - Shaw, Maguire, Stones, Walker - Rice, Philips, Mount - Sterling, Saka, Kane.