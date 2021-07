📷 🎥 Lionel Messi et Neymar, l'accolade qui fait le tour du monde

Les deux hommes sont amis depuis leur passage commun au FC Barcelone.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et si Lionel Messi (34 ans) et Neymar (29 ans) avaient tous deux les larmes aux yeux après la Copa America remportée par l'Argentine face au Brésil (1-0) ce dimanche, la déception était bien évidemment pour l'Auriverde, désormais seul à la recherche d'un premier trophée majeur avec sa sélection (la Coupe des Confédérations et les JO de football ne rentrent pas dans cette catégorie, ndlr).

Cela ne l'a toutefois pas empêché de traverser le terrain pour étreindre, et sans doute féliciter, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Le fair-play avant tout...