Vincent Kompany compte sur un petit nouveau issu de Neerpede

Le stage a permis à Vincent Kompany d'essayer énormément de joueurs. Neuf jeunes de Neerpede vont retourner en U21, quatre seront directement intégrés au noyau A en vue du premier match de la saison.

Trente-huit joueurs : voilà la taille du noyau de Vincent Kompany durant ce stage. Impossible, bien sûr, de ne pas élaguer à l'approche du premier match de championnat face à l'Union Saint-Gilloise, dans un peu plus d'une semaine. Mais plusieurs jeunes talents de Neerpede ont pu, à nouveau, découvrir l'équipe A et faire leurs preuves.

Seuls quatre, cependant, devraient rester dans le groupe professionnel en début de saison, dont trois étaient déjà des "réguliers" la saison passée : Zeno Debast, Kristian Arnstad et Mario Stroeykens. Le dernier a impressionné lors du premier match de préparation, face à Saint-Trond : Nayel Mehssatou (18 ans).

Une option au back ?

On l'a vu contre l'AZ Alkmaar : au back, Kompany n'a pas énormément d'options. Mehssatou, Belge aux racines chiliennes et marocaines, a débuté sa formation en tant que milieu de terrain mais s'est reconverti avec bonheur en tant que back droit, où Kompany n'a pour le moment qu'Amir Murillo et un Killian Sardella aux allures de couteau-suisse.

Nayel Mehssatou pourrait donc obtenir du temps de jeu et être une solution intéressante ; très offensif et technique, il a l'ADN anderlechtoise pur jus. Le public du Lotto Park pourrait l'adopter rapidement, mais le poste d'arrière latéral demande également une maturité qui doit s'acquérir, au risque de réaliser quelques boulettes qui peuvent gâcher la confiance d'un jeune talent ...