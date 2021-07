Everton s'intéresse à Jesse Lingard

Plusieurs clubs anglais sont prêts à embrayer pour le Mancunien, mais les Red Devils n'ont pas encore ouvert la porte.

En difficulté à Manchester United, Jesse Lingard avait pris la direction de West Ham l'hiver dernier et ce prêt de six mois lui a fait beaucoup de bien. Il est vite devenu l'atout majeur des Hammers et en a profité pour soigner sa confiance avec neuf buts et cinq assists en seize rencontres.

Le club londonien souhaite d'ailleurs recruter définitivement l'offensif anglais, mais un autre club s'intéresse à lui: selon The Sun, Everton et Rafa Benitez ont coché son nom dans la liste de leurs potentielles recrues offensives.

Reste à voir si Manchester United le laissera partir? Ole-Gunnar Solskjaer a récemment confié que Jesse Lingard, qui n'avait pas participé au moindre match de championnat avec Man U en première partie de saison, faisait partie de ses plans pour l'exercice à venir.