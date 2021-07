L'ambitieux OGC Nice s'offre Mario Lemina (Officiel)

L'OGC Nice, avec Christophe Galtier à sa tête, est ambitieux comme jamais.

C'était attendu, c'est désormais officiel ! L'OGC Nice annonce ce samedi l'arrivée du milieu de terrain Mario Lemina (27 ans, 28 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021). Le Gym a déboursé 4 millions d'euros (+ 2,5 M€ de bonus) pour s'attacher les services du joueur de Southampton. Après Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard et Justin Kluivert, il s'agit de la cinquième recrue estivale des Aiglons.

Passé par Lorient, Marseille, la Juventus Turin ou encore Galatasaray, l'international gabonais vient apporter de l'expérience dans un groupe jeune.