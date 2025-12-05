Interview "À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Passé professionnel à Saint-Trond, Andréa Librici a rejoint Maastricht en 2024 pour accumuler du temps de jeu chez les professionnels. Bloqué par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il est aujourd'hui écarté du noyau A et donc à la recherche d'un nouveau défi.

Cette semaine, Walfoot.be a eu l’occasion de s’entretenir avec Andréa Librici (20 ans). Formé pendant près de dix années à Saint-Trond, où il a effectué ses débuts chez les professionnels, l’arrière droit, également capable d’évoluer dans le cœur du jeu, a quitté le Limbourg pour Maastricht en janvier 2024, dans le but de voir son temps de jeu augmenter chez les professionnels. Après deux montées au jeu avec l’équipe première de STVV, il n’allait pas recevoir de réelle chance sous les ordres de Thorsten Fink, dans un noyau déjà pétri de talent. 

“J’avais accumulé un petit bagage lors de ma première année chez les professionnels, mais je voulais jouer. Avec Thorsten Fink, je me suis dit que j’allais d’abord voir avant de demander à être prêté ou de rester. Le groupe était très jeune avec Mathias Delorge, Rein Van Helden, Jarne Steuckers, Matte Smets,... Fink m’a d’abord demandé de rester car il m’avait repositionné au back droit et j’avais fait une bonne pré-saison. Mais Hashioka devait être vendu et a beaucoup joué. 

“Je me suis dit que j’avais gratté un peu de temps de jeu pendant 18 mois, mais que j’en voulais plus. J’ai donc accepté la proposition de Maastricht. Saint-Trond y avait envoyé Jarne Steuckers et Rein Van Helden en prêt et ça s’était très bien passé. Mais j’ai voulu signer un contrat, pour ne pas être contraint de retourner à Saint-Trond après ça. J’étais sûr de mes qualités et je me suis dit ‘signe ce qu’ils proposent’ pour pouvoir exploser.” 

Sur la bonne pente avec Maastricht, puis mis à la cave sans réelle explication

À Maastricht, l’aventure commence bien : Andréa Librici dispute 13 matchs de D2 néerlandaise en 2023-2024 et 19 matchs en 2024-2025, lui permettant ainsi de vivre ses deux premières saisons “à responsabilité” chez les professionnels. “Le match tournant a été contre Roda. La veille, j’avais joué avec les U21. On perd le derby 3-0, et le coach se dit qu’il va changer quelque chose et m’intègre dans le onze. J’ai fait deux assists lors de mes deux premiers matchs, et ça m’a donné envie de donner plus.” 

Lire aussi… Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"Mais au milieu de la saison 2024-2025, alors qu’Andréa Librici ne manque pratiquement aucun match, son entraîneur Maurice Verberne part au FC Eindhoven et est remplacé par son T2, Edwin Hermans. Soudainement, le Liégeois joue moins, est écarté du groupe, puis réintégré à la suite de la blessure de son concurrent direct, avant de quitter à nouveau le groupe à son retour. 

Tu es un joueur plus offensif, mais je vais te mettre en défense centrale"

“Dès le début, je sentais qu’il ne me parlait pas, qu’il ne me regardait pas. Quand je lui demandais pourquoi je ne jouais pas, il me donnait toujours de fausses explications. Il y avait ce match en Coupe des Pays-Bas, contre Feyenoord."

"Mon concurrent était malade trois jours avant le match, je me suis dit que j’allais pouvoir jouer. Mais ça n’a pas été le cas, et depuis, il ne m’a plus rien donné. En match amical, il m’avait dit une fois ‘tu es plus offensif que défensif, mais je vais te mettre en défense centrale !’. Et quand je demandais à jouer avec les U21, ils ne voulaient pas, alors que j’avais l’âge.” 

Andréa Librici est à la recherche d'un nouveau défi

Toujours dans la même situation aujourd’hui, Andréa Librici est à la recherche d’un nouveau défi. “Je suis toujours à 100 % avec Maastricht. Si je peux rejouer maintenant, j’effacerais tout et je travaillerais à 100 %. Mais si je n’ai plus d’opportunités, c’est vrai que j’aimerais partir en janvier. Je reste professionnel du début à la fin, je continue de m’entraîner deux fois par jour, mais ce sont des années de perdu, même si j’apprends beaucoup en forgeant mon caractère. Chaque professionnel n’a pas eu un chemin facile et je suis prêt à rebondir.” 

À 20 ans, Andréa Librici est à l'écoute de toute opportunité et veut avant tout jouer, même si cela doit impliquer de descendre d’un échelon. "Si je suis monté avec l’équipe première de Saint-Trond, c’est qu’ils ont vu quelque chose en moi. J’ai été freiné par cet entraîneur à Maastricht, mais je ne compte pas abandonner. J’attends encore une opportunité de remonter avec les A, mais si ce n’est pas le cas, il faut savoir remercier le MVV, tourner la page et se diriger vers quelqu’un qui me donnera de la confiance”, a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eerste Divisie
Eerste Divisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
MVV
Andrea Librici

Plus de news

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"

16:00
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

18:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

17:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

15:40
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
2
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
2
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
1
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
1
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved