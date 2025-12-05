"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

Passé professionnel à Saint-Trond, Andréa Librici a rejoint Maastricht en 2024 pour accumuler du temps de jeu chez les professionnels. Bloqué par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il est aujourd'hui écarté du noyau A et donc à la recherche d'un nouveau défi.

Cette semaine, Walfoot.be a eu l’occasion de s’entretenir avec Andréa Librici (20 ans). Formé pendant près de dix années à Saint-Trond, où il a effectué ses débuts chez les professionnels, l’arrière droit, également capable d’évoluer dans le cœur du jeu, a quitté le Limbourg pour Maastricht en janvier 2024, dans le but de voir son temps de jeu augmenter chez les professionnels. Après deux montées au jeu avec l’équipe première de STVV, il n’allait pas recevoir de réelle chance sous les ordres de Thorsten Fink, dans un noyau déjà pétri de talent.

“J’avais accumulé un petit bagage lors de ma première année chez les professionnels, mais je voulais jouer. Avec Thorsten Fink, je me suis dit que j’allais d’abord voir avant de demander à être prêté ou de rester. Le groupe était très jeune avec Mathias Delorge, Rein Van Helden, Jarne Steuckers, Matte Smets,... Fink m’a d’abord demandé de rester car il m’avait repositionné au back droit et j’avais fait une bonne pré-saison. Mais Hashioka devait être vendu et a beaucoup joué.

“Je me suis dit que j’avais gratté un peu de temps de jeu pendant 18 mois, mais que j’en voulais plus. J’ai donc accepté la proposition de Maastricht. Saint-Trond y avait envoyé Jarne Steuckers et Rein Van Helden en prêt et ça s’était très bien passé. Mais j’ai voulu signer un contrat, pour ne pas être contraint de retourner à Saint-Trond après ça. J’étais sûr de mes qualités et je me suis dit ‘signe ce qu’ils proposent’ pour pouvoir exploser.”

Sur la bonne pente avec Maastricht, puis mis à la cave sans réelle explication

À Maastricht, l’aventure commence bien : Andréa Librici dispute 13 matchs de D2 néerlandaise en 2023-2024 et 19 matchs en 2024-2025, lui permettant ainsi de vivre ses deux premières saisons “à responsabilité” chez les professionnels. “Le match tournant a été contre Roda. La veille, j’avais joué avec les U21. On perd le derby 3-0, et le coach se dit qu’il va changer quelque chose et m’intègre dans le onze. J’ai fait deux assists lors de mes deux premiers matchs, et ça m’a donné envie de donner plus.”

Mais au milieu de la saison 2024-2025, alors qu'Andréa Librici ne manque pratiquement aucun match, son entraîneur Maurice Verberne part au FC Eindhoven et est remplacé par son T2, Edwin Hermans. Soudainement, le Liégeois joue moins, est écarté du groupe, puis réintégré à la suite de la blessure de son concurrent direct, avant de quitter à nouveau le groupe à son retour.

Tu es un joueur plus offensif, mais je vais te mettre en défense centrale"

“Dès le début, je sentais qu’il ne me parlait pas, qu’il ne me regardait pas. Quand je lui demandais pourquoi je ne jouais pas, il me donnait toujours de fausses explications. Il y avait ce match en Coupe des Pays-Bas, contre Feyenoord."

"Mon concurrent était malade trois jours avant le match, je me suis dit que j’allais pouvoir jouer. Mais ça n’a pas été le cas, et depuis, il ne m’a plus rien donné. En match amical, il m’avait dit une fois ‘tu es plus offensif que défensif, mais je vais te mettre en défense centrale !’. Et quand je demandais à jouer avec les U21, ils ne voulaient pas, alors que j’avais l’âge.”

Andréa Librici est à la recherche d'un nouveau défi

Toujours dans la même situation aujourd’hui, Andréa Librici est à la recherche d’un nouveau défi. “Je suis toujours à 100 % avec Maastricht. Si je peux rejouer maintenant, j’effacerais tout et je travaillerais à 100 %. Mais si je n’ai plus d’opportunités, c’est vrai que j’aimerais partir en janvier. Je reste professionnel du début à la fin, je continue de m’entraîner deux fois par jour, mais ce sont des années de perdu, même si j’apprends beaucoup en forgeant mon caractère. Chaque professionnel n’a pas eu un chemin facile et je suis prêt à rebondir.”

À 20 ans, Andréa Librici est à l'écoute de toute opportunité et veut avant tout jouer, même si cela doit impliquer de descendre d’un échelon. "Si je suis monté avec l’équipe première de Saint-Trond, c’est qu’ils ont vu quelque chose en moi. J’ai été freiné par cet entraîneur à Maastricht, mais je ne compte pas abandonner. J’attends encore une opportunité de remonter avec les A, mais si ce n’est pas le cas, il faut savoir remercier le MVV, tourner la page et se diriger vers quelqu’un qui me donnera de la confiance”, a-t-il conclu.