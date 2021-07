Le club d'Aberdeen érigera une statue en l'hommage d'Alex Ferguson

Durant sa période écossaise (1978-1986), Sir Alex Ferguson a remporté trois titres de champion d'Ecosse, quatre Coupes et deux Coupes d'Europe. De quoi en faire une véritable légende du FC Aberdeen, où il sera donc mis à l'honneur : comme devant Old Trafford, une statue de Sir Alex sera érigée à l'extérieur du Pittodriee Stadium.

⭐⭐ “Sir Alex’s contribution to the Club was immense and it’s fitting that we honour him in this way."#StandFree