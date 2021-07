JO : le Mexique humilie la Corée du Sud et rejoint les demi-finales

Ochoa et les siens n'ont pas fait dans la dentelle face aux Coréens.

Le dernier qualifié pour les demi-finales du tournoi olympique de football est connu : il s'agit du Mexique qui affrontera le Brésil dans un choc qui s'annonce électrique. El Tricolor ont humilié la Corée du Sud en s'imposant sur le score net et sans bavure de 3-6.

Martin (12e et 54e), Cordova (39e et 63e), Romo (29e) et Aguirre (84e) sont les buteurs du côté mexicain. La Corée du Sud y a pourtant cru puisque le score était de 2-3 à la 51e grâce à un doublé de Dong-gyeong Lee mais elle s'est écroulée dans la dernière demi-heure de la rencontre. Ui-Jo Hwang a malgré tout marqué le 3-6 dans les dernières minutes de la rencontre.

Les demi-finales sont désormais connues : le Japon affrontera l'Espagne tandis que le Brésil sera opposé au Mexique.