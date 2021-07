Voici le contrat en or massif de David Alaba au Real Madrid

L'international autrichien arrivait en fin de contrat avec le Bayern Munich et avait décidé de ne pas accepter l'offre de prolongation faite par les Bavarois.

Cet été, le Real Madrid a réalisé a signé gratuitement David Alaba (29 ans). Der Spiegel révèle tous les chiffres du contrat de de la nouvelle recrue madrilène. On comprend mieux pourquoi le Bayern n'a pas souhaité céder aux exigences du clan Alaba.

Le média indique que le défenseur central polyvalent touchera 19,47 millions d'euros par an dans la capitale espagnole (à titre de comparaison, Robert Lewandowski, 8e joueur le mieux payé au monde, touche 30 M€/an au Bayern). Son contrat expirera en juin 2026 et sa clause libératoire est évaluée à 850 millions d'euros. S'il va au terme de son contrat de cinq années, le joueur formé à l'Austria Vienne et passé par Hoffenheim percevra la bagatelle de 115 M€. Dans la transaction, son agent va lui toucher 5,2 M€ et le papa du joueur la somme de 6,3 M€.