🎥 Le joli premier but de Percy Tau avec Brighton & Hove Albion

Percy Tau va-t-il exploser cette saison avec Brighton ? Le Sud-Africain a en tout cas inscrit son premier but pour les Seagulls.

Lors d'un match amical face à Lutton Town, Percy Tau (27 ans) a enfin débloqué son compteur pour Brighton & Hove Albion. Prêté en Belgique pour trois saisons consécutives, Tau avait été rapatrié avant la fin de sa location à Anderlecht, et avait disputé 6 matchs pour Brighton la saison passée, sans trouver le chemin des filets. Cette fois, sur un contre bien géré, le Sud-Africain a roulé la défense adverse dans la farine et inscrit un bien joli but.