Officiel : Gary Cahill n'est plus le coéquipier de Christian Benteke

Gary Cahill ne prolongera pas l'aventure à Crystal Palace. Arrivé en fin de contrat, l'ex-international anglais a décidé de quitter le club après deux années. Le défenseur de 35 ans avait pris part à 20 rencontres la saison passée.

Libre de tout contrat, l'ancien joueur de Chelsea peut s'engager où il le souhaite.

Thanks for everything, Gary 🤝#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb