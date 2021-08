Ligue 1 : Monaco et Nantes se neutralisent en match d'ouverture de la Ligue 1

Chez nos voisins, Monaco et Nantes ouvraient le bal de la nouvelle saison.

La nouvelle saison de Ligue 1 était lancée par Monaco et Nantes, toutefois, sans Eliot Matazo, Renaud Emond ni Anthony Limbombe qui débutaient sur le banc.

Avant la pause, l'ASM contrôlait les échanges et ouvrait logiquement le score grâce à Gelson Martins (14e) bien servi par Caio Henrique.

Mais Nantes réagissait et revenait dans le coup juste avant le repos. Jean-Charles Castelletto profitait d'un service de l'ancien Gantois Moses Simon pour égaliser (42e), malgré 73 % de possession monégasque.

Après la pause, Niko Kovac lançait Golovin et Ben Yedder dans le bain pour apporter plus de poids offensif, sans succès. Les deux formations se neutralisaient, et la montée au jeu de Renaud Emond (79e) côté Nantais ne changeait pas non plus la donne. Ce dernier s'illustre pourtant en fin de match, en bloquant une tentative de Tchouaméni en toute fin de rencontre.

Monaco concède le nul et pourra avoir des regrets au vu de sa domination, et de ses occasions manquées. Nantes débute sur une bonne note avec un bon nul à l'extérieur.