🎥 Réduits à dix, Benfica et Jan Vertonghen l'emportent lors de la première journée

Benfica a eu chaud mais réalise finalement une bonne affaire pour lancer sa saison.

Benfica se déplaçait à Moreirense lors de la première journée de la saison.

Jan Vertonghen et les siens avaient réussi la répétition générale quelques jours plus tôt face au Spartak Moscou (0-2) lors des qualifications pour la Ligue des champions, et abordaient le championnat avec confiance.

Lucas Verissimo et Luca Waldschmidt le confirmaient en offrant une avance de deux buts à Benfica dans les premières vingt minutes.

Mais au final, la soirée s'est tout de même annoncée difficile. A la demi-heure de jeu, Moreirense réduisait le score avant que Benfica ne soit réduit à dix avant l'heure de jeu, après le carton rouge de Diogo Gonçalves.

L'équipe menée par le Belge a ensuite tenu bon pour valider sa victoire et remporter ses trois premiers points de la saison.