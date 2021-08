Bundesliga : qui pour stopper l'hégémonie du Bayern ?

La Bundesliga reprend ses droits ce vendredi avec un alléchant Borussia M'Gladbach-Bayern. A quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison, la rédaction de Walfoot vous propose de faire un tour d'horizon sur les équipes qui devraient animer le haut du tableau cette année.

La Bundesliga saison 2021-2022 démarre ce vendredi avec, déjà, une alléchante affiche entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich. Cette année, ce sont des Bavarois à la sauce Nagelsmann qui tenteront de glaner leur dixième titre... d'affilée ! Mais derrière eux, quelques clubs se bousculent pour tenter de faire tomber l'ogre.

Le trio Bayern-Dortmund-Leipzig pour animer la saison

Même si le Bayern part avec les faveurs des observateurs, le club bavarois va devoir assumer son statut avec à sa tête Julian Nagelsmann. Le jeune entraîneur allemand a réalisé des merveilles à Leipzig avec un système de jeu offensif et animé qui pourrait parfaitement coller avec l'identité bavaroise.

Seulement, la préparation du club n'a pas été très réussie avec notamment trois défaites et un nul. Ce vendredi, le Bayern devra faire taire ses détracteurs pour bien lancer sa saison, d'autant plus que le club s'est montré calme sur le marché des transferts. Les Bavarois ont perdu Alaba (parti au Real) et Jerôme Boateng et la seule arrivée est celle de Dayot Upamecano en provenance de Leipzig.

Le club espère attirer encore un élément offensif et certains évoquent le nom de Marcel Sabitzer. Ce qui semble sûr, c'est que le club de Munich veut continuer à régner sur la Bundesliga tout en essayant de montrer un beau visage en Ligue des Champions. Mais il ne semble pas le seul...

© photonews

Est-ce la bonne saison pour Dortmund ? Après plusieurs années passées dans l'ombre du Bayern, les Borussen veulent stopper l'impressionnante série des Bavarois mais pour cela, il faudra livrer un quasi sans-faute. Cette saison, le club a décidé de miser sur Marco Rose pour diriger l'équipe. L'homme a fait les beaux jours de Gladbach et de Salzbourg ces dernières années.

Comme souvent, le club pourra compter sur un effectif prometteur avec de nombreux talents. Malgré la grosse perte avec le départ de Sancho, le club a attiré la pépite néerlandaise Donyell Malen en provenance du PSV en plus du gardien suisse Kobel.

Avec ses trois Belges Meunier, Thorgan Hazard et Witsel ainsi que son cyborg Erling Haaland, le BVB veut tenter de faire tomber le Bayern de son trône. Mais pour cela, le club devra faire preuve de régularité, ce qui lui a beaucoup manqué lors du sprint final pour le titre lors des saisons précédentes.

© photonews

De son côté, Leipzig espère à nouveau avoir un coup à jouer. L'année dernière, le club avait longtemps lutter avec le Bayern avant de s'écrouler dans les dernières journées du championnat.

Malgré tout, le club a dû se reconstruire une paire centrale après les départs d'Upamecano et de Konaté (Liverpool). Les dirigeants ont attiré les jeunes talents Gvardiol et Simakan mais le Croate et le Français auront sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation.

Sur le plan offensif, Leipzig a effectué une belle pioche en attirant André Silva en provenance de Francfort. Les vice-champions auront une carte à jouer cette saison à condition que la sauce prenne avec leur nouvel entraîneur Jesse Marsch, arrivé en provenance de Salzbourg et qui aura la lourde tâche de remplacer Nagelsmann.

Leverkusen, Gladbach et Wolfsburg auront leur mot à dire

Derrière les trois favoris, trois autres équipes se cachent dans l'ombre et viendront sans doute animer la course aux tickets en Ligue des Champions. Tout d'abord, le Wolfsburg de Koen Casteels va devoir confirmer sa belle quatrième place de la saison dernière.

Au rayon des arrivées, Bornauw et Vranckx sont venus gonfler le contingent des Belges chez les Loups. L'ex-Anderlechtois Lukas Nmecha est venu également renforcer l'équipe du Néerlandais Mark Van Bommel, récemment nommé nouvel entraîneur.

Les pensionnaires de la Volkswagen Arena peuvent espérer un nouveau top 4 mais ils devront livrer un parcours solide tout en faisant bonne figure en Ligue des Champions.

© photonews

Le Bayer Leverkusen de l'ex-Brugeois Odilon Kossonou devra se racheter après une saison terminée à une décevante 6e place derrière une équipe de Francfort qui pourrait également jouer les trouble-fêtes. Le Bayer va dévoir également pallier au départ de Leon Bailey qui a rejoint Aston Villa.

Enfin, le Borussia M'Gladbach espère retrouver la scène européenne après avoir bâclé sa deuxième partie de saison. Dirigé désormais par l'Allemand Adri Hütter (ex-Francfort), les Fohlen se se montrés assez discrets sur le marché des transferts mais l'effectif semble assez fourni que pour revendiquer une place sur la scène européenne.

La Bundesliga promet donc du beau spectacle cette saison. Les quelques interrogations qui règnent encore du côté du Bayern pourraient profiter à certains clubs qui rêvent de stopper l'hégémonie du géant d'Allemagne.