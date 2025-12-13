Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Rik De Mil a déjà donné sa deuxième conférence de presse avec La Gantoise. Il semble déjà très épanoui chez les Buffalos.

Rik De Mil s'est presque excusé des deux minutes de retard auprès des journalistes présents. Il était vraisemblablement très occupé avec ses joueurs. "Jeudi, il y avait beaucoup d'informations à assimiler. Il faut apprendre à connaître ses joueurs, son staff. Les joueurs ont réagi positivement, avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne suis arrivé qu'il y a deux jours, mais j'ai déjà l'impression d'être ici depuis longtemps".

Le groupe veut se montrer...parfois même un peu trop : "Chacun a immédiatement voulu faire ses preuves au maximum. Jeudi, l'accent étant mis sur l'intensité, ce qui a pu entraîner une baisse de qualité par moments", explique De Mil, cité par Het Laatste Nieuws.

Le puzzle se met en place, petit à petit : "J'ai regardé les garçons jouer un match à 10 contre 10. Il s'agissait principalement d'exercices où ils pouvaient jouer librement, ce qui m'a immédiatement donné une bonne idée de leurs capacités. Hier, la qualité était déjà supérieure et nous avons travaillé davantage sur le plan tactique en vue du match de dimanche".

Le staff doit encore être renforcé

Rik De Mil doit encore prendre ses marques à la Planet Group Arena. Outre Ivan Leko, son T2 Nicolas Still est aussi parti au Club de Bruges. Le staff se cherche donc encore un nouvel adjoint : "Je travaille très individuellement avec les joueurs. Cela prend beaucoup de temps. J'ai déjà un excellent assistant en la personne de Timothy Derijck, mais des renforts sont absolument nécessaires", confirme De Mil.

"Il est parfois préférable de chercher quelques jours de plus pour trouver les profils adéquats", poursuit le nouveau T1. La piste menant à Hans Cornelis a été envisagée mais semble refermée : "C'était le choix évident, mais notre intention n'était pas de déstabiliser Charleroi".