5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La folie des billets pour la Coupe du monde 2026 a déjà commencé. À peine 24 heures après le lancement de la troisième phase de vente, la FIFA a reçu cinq millions de demandes de supporters de plus de 200 pays.

La plus grande demande concerne actuellement le match de groupe entre la Colombie et le Portugal, qui se jouera le 27 juin à Miami. En raison du système de tarification dynamique, c’est une mauvaise nouvelle pour les supporters : plus la demande est élevée, plus le prix augmente.

D’autres rencontres de la phase de groupes suscitent également un fort engouement, comme Brésil – Maroc, Mexique – Corée du Sud, Équateur – Allemagne et Écosse – Brésil. Au total, des supporters issus de neuf pays et de cinq continents sont à l’origine de cette ruée massive.

Le fait que la majorité des demandes proviennent des trois pays hôtes n’a rien de surprenant. Viennent ensuite notamment la Colombie, l’Angleterre, l’Équateur, le Brésil, l’Argentine, l’Écosse, l’Allemagne, l’Australie, la France et le Panama parmi les pays les plus représentés chez les acheteurs de billets.

Aucun billet à bas prix

Les critiques concernant les prix se multiplient toutefois. L’association européenne de supporters Football Supporters Europe (FSE) a vivement attaqué la FIFA jeudi, qualifiant les tarifs d’exorbitants.


Selon la FSE, assister à tous les matchs d’une même sélection jusqu’à la finale coûterait au minimum 6 900 dollars, soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Des billets avaient été promis à partir de 21 dollars. Où sont-ils aujourd’hui ?", dénonce l’association, relançant ainsi le débat sur l’accessibilité financière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

16:30
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
2
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
2
La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
3
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved