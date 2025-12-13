5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

La folie des billets pour la Coupe du monde 2026 a déjà commencé. À peine 24 heures après le lancement de la troisième phase de vente, la FIFA a reçu cinq millions de demandes de supporters de plus de 200 pays.

La plus grande demande concerne actuellement le match de groupe entre la Colombie et le Portugal, qui se jouera le 27 juin à Miami. En raison du système de tarification dynamique, c’est une mauvaise nouvelle pour les supporters : plus la demande est élevée, plus le prix augmente.

D’autres rencontres de la phase de groupes suscitent également un fort engouement, comme Brésil – Maroc, Mexique – Corée du Sud, Équateur – Allemagne et Écosse – Brésil. Au total, des supporters issus de neuf pays et de cinq continents sont à l’origine de cette ruée massive.

Le fait que la majorité des demandes proviennent des trois pays hôtes n’a rien de surprenant. Viennent ensuite notamment la Colombie, l’Angleterre, l’Équateur, le Brésil, l’Argentine, l’Écosse, l’Allemagne, l’Australie, la France et le Panama parmi les pays les plus représentés chez les acheteurs de billets.

Aucun billet à bas prix

Les critiques concernant les prix se multiplient toutefois. L’association européenne de supporters Football Supporters Europe (FSE) a vivement attaqué la FIFA jeudi, qualifiant les tarifs d’exorbitants.



Selon la FSE, assister à tous les matchs d’une même sélection jusqu’à la finale coûterait au minimum 6 900 dollars, soit près de cinq fois plus que lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Des billets avaient été promis à partir de 21 dollars. Où sont-ils aujourd’hui ?", dénonce l’association, relançant ainsi le débat sur l’accessibilité financière.