Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Hans Cornelis sera à la tête de Charleroi face à l'Union ce weekend. L'ancien latéral droit était l'adjoint de Rik De Mil, mais a déjà été T1.

La saison est d'ores et déjà bien mouvementée pour Charleroi. Rik De Mil a été convoité par l'Antwerp pendant l'été, puis par l'Union pendant l'hiver. C'est finalement La Gantoise qui a mis le grapin dessus cet hiver.

Une situation pas facile à vivre pour le staff, à commencer par Hans Cornelis, que De Mil avait fait venir il y a six mois pour compenser le départ de Rudi Cossey sur le banc de Louvain, où il avait rejoint David Hubert. C'est désormais Cornelis himself qui va assurer l'intérim.

Pas complètement dans l'inconnu

Cornelis sait toutefois gérer un vestiaire : sa carrière de joueur lui a permis de disputer plus de 300 matchs de Pro League au Club de Bruges, au Cercle et à Genk. L'entraîneur de 43 ans dispose également de deux premières expériences comme T1.

Outre son passage à Zwevezele comme entraîneur-joueur au moment de raccrocher les crampons il y a cinq ans, le natif d'Eeklo a également fait revenir Lokeren dans le monde professionnel. Quand il a repris l'équipe en juillet 2022, les Waeslandiens évoluaient encore en D2 amateurs.

95 matchs sur le banc plus tard, Lokeren était en D1B. Hans Cornelis a quitté Daknam en février dernier et s'apprête à redécouvrir toute l'éfervescence autour de l'entraîneur principal : "C’est un poste où il y a plus de pression. Mais j’aime ça. C’est comme une drogue. Tu as besoin de cette pression dans la vie", explique-t-il à la RTBF. Pour ajouter un peu plus de piment à tout cela, sa première se fera contre l'Union, championne en titre.