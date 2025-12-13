La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

Anderlecht cherchera visiblement à recruter un attaquant supplémentaire cet hiver. Les Mauves se penchent sur la piste menant à Jordi Paulina.

Le départ de Kasper Dolberg vers l'Ajax en fin de mercato avait déjà poussé Olivier Renard à accélérer pour signer un attaquant supplémentaire l'été dernier. Mais il n'avait pas trouvé la perle rare ; Anderlecht avait donc commencé la saison avec Luis Vazquez et Mihajlo Cvetković en pointe.

Depuis, le premier cité a perdu sa place de titulaire et le second s'est imposé en pointe, épaulé par Adriano Bertaccini. Le Sporting semble toutefois encore devoir s'affairer pour se renforcer à cette position, surtout si Luis Vazquez venait à s'en aller dans les prochaines semaines.

L'une des pistes évoquées mène à Jordi Paulina. Il s'agit d'un attaquant de 21 ans, bien connu de Julien Duranville pour évoluer avec l'équipe réserve du Borussia Dortmund. Malgré un contrat jusqu'en 2027, le garçon aimerait changer d'horizon : c'est qu'il y a une Coupe du Monde en jeu.

Anderlecht n'est pas le seul sur le coup

Né aux Pays-Bas, Paulina a été repris pour la première fois avec Curaçao lors du dernier rassemblement, celui qui a validé la qualification historique pour la Coupe du Monde. Anderlecht pourrait lui offrir une vitrine plus intéressante pour assurer sa place mais n'est pas le seul sur les rangs. Sky Sports rapporte l'intérêt de Malines, des Go Ahead Eagles et de clubs de deuxième division allemande.

Jordi Paulina a déjà effectué ses débuts en équipe première de Dortmund mais n'a plus joué après ces huit minutes disputées en Coupe il y a plus d'un an. Cette saison, il n'a jamais figuré sur la feuille de match de l'équipe première malgré ses 7 buts en 11 matchs avec la réserve.



