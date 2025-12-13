Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial
Beaucoup de supporters des Diables Rouges ont déjà acheté des billets pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Michael Vandersteen, du club de supporters De Bemfoort, ne fait pas exception, bien qu'il qualifie les prix de "totalement absurdes".

Quiconque souhaite assister à tous les matches de la Belgique, y compris la finale ou la petite finale, paiera rapidement 6.500 euros. "C'est ce que j'ai moi-même payé", déclare Vandersteen dans Het Laatste Nieuws. Une somme inédite de mémoire de supporters.

Si les Diables Rouges sont éliminés plus tôt, les supporters récupèrent l'argent des matches non joués. Cependant, le montant n'est remboursé qu'après un an par la FIFA.

Un luxe qui devient impayable 

Selon Vandersteen, les prix sont beaucoup plus élevés que lors des précédentes Coupes du Monde. Au Qatar, un package similaire coûtait encore environ 1.500 euros. " Ce ne sont plus des prix pour le supporter de football ordinaire"

C'est surtout la finale qui se distingue, avec des billets autour de 4.000 euros. Les matches de groupe sont un peu plus abordables, mais là aussi, le coût a considérablement augmenté par rapport aux éditions précédentes.


Une éventuelle baisse des prix reste incertaine. Les groupes de supporters officiels doivent prendre une décision rapidement, tandis que les billets individuels ne seront mis sur le marché qu'en avril. Vandersteen s'attend à ce qu'ils soient potentiellement moins chers, mais il reste à voir combien de supporters saisiront l'occasion.

