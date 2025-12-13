Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

L'Union se rendra à Charleroi demain soir. David Hubert devra composer sans Raul Florucz, touché au mollet.

Après avoir affronté un calendrier infernal, la cadence va légèrement ralentir pour l'Union jusqu'à la fin de l'année : les Saint-Gillois se rendent à Charleroi demain soir, avant de recevoir Zulte Waregem samedi prochain, puis de disputer le dernier match de l'année au Cercle de Bruges.

Trois matchs durant lesquels David Hubert tentera de creuser l'écart sur le Club de Bruges, qui devra s'adapter au plus vite à la philosophie d'Ivan Leko. Mais l'enchaînement des matchs ne s'est pas fait sans casse.

Un titulaire de l'Union s'est blessé face à Marseille. Hubert avait sorti Raul Florucz en premier malgré la physionomie de la rencontre, ce n'était pas par choix : "Il a ressenti quelque chose au mollet durant le match", confirme l'entraîneur saint-gillois en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Promise David de retour comme titulaire ?

"Ce n'est pas un problème trop grave mais il sera écarté des terrains une ou deux semaines. On espère pouvoir le récupérer pour le dernier match de l'année mais ce n'est pas certain", explique David Hubert.



L'international autrichien s'était déjà blessé en novembre, l'Union devra à nouveau faire sans lui. Promise David pourrait en profiter pour regagner une place de titulaire. Dans le même temps, l'Union devra aussi trouver une solution pour remplacer Adem Zorgane, qui partira à la CAN avec l'Algérie dès la semaine prochaine.