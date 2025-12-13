Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"
Photo: © photonews

Mohammed Fuseini n'a pu disputer que deux bouts de match avec l'Union cette saison. Mais il peut à nouveau prendre part aux entraînements, même s'il doit encore se ménager.

Avec le départ de Franjo Ivanovic et les tâtonnements de Promise David ainsi que de Raul Florucz, Mohammed Fuseini aurait eu une belle carte à jouer en première partie de saison. Le petit Ghanéen avait d'ailleurs été d'une aide précieuse dans la dernière ligne droite vers le titre.

Arrivé du Sturm Graz pour deux millions d'euros, il avait marqué trois buts lors des trois derniers matchs des Playoffs. Mais il s'est blessé lors d'un amical contre Feyenoord durant l'intersaison et ne s'en est jamais véritablement remis.

De retour petit à petit

Monté au jeu contre le Standard, il a ensuite rechuté contre Anderlecht. Sa blessure à la malléole lui a valu une opération. Sur la touche depuis la fin du mois d'août, il peut enfin s'entraîner avec le groupe. "Ça prend vraiment la bonne direction. Nous sommes contents de l'avoir de retour, c'est un garçon très positif. J'ai pu voir de près un jeune gars qui a travaillé de façon acharnée et avec une vraie discipline ces derniers mois", se réjouit David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

"C'est agréable de voir sur le terrain quelqu'un qu'on ne voyait qu'en salle pour faire sa rééducation", poursuit l'entraîneur unioniste. Il faudra toutefois patienter avant de le revoir en compétition : "C'est encore trop tôt pour l'intégrer dans la sélection, il pourra sûrement rejouer en janvier".

Lire aussi… Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille
Mohammed Fuseini offrira ainsi d'autres options à l'Union en pointe. Son poste de prédilection reste numéro neuf, mais il a déjà montré à plusieurs reprises tout ce qu'il pouvait apporter sur un flanc grâce à sa pointe de vitesse.

Suis Charleroi - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (14/12).

