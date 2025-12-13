Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Romelu Lukaku est sur le point de faire son retour avec Naples. L'attaquant de 32 ans a manqué plusieurs mois de compétition suite à sa déchirure musculaire au quadriceps, subie le 14 août.

Le kinésithérapeute Bert Driesen, qui accompagne Lukaku depuis ses débuts, est optimiste : "Il peut certainement encore jouer cinq ou six ans", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. Une nouvelle rassurante pour Anderlecht, qui rêve toujours de le faire revenir après son contrat à Naples.

Tout au long de leur collaboration, Driesen a été marqué par la résilience mentale de Romelu. Le Diable Rouge est touché par la plus grave blessure de sa carrière et la disparition soudaine de son père, mais s'apprête une nouvelle fois à rebondir : "C'est une bête, tant physiquement que mentalement".

Insubmersible

"Après deux jours, il change d'état d'esprit, se concentre sur le positif et fixe immédiatement des objectifs : redevenir champion, améliorer ses statistiques, être prêt pour la Coupe du Monde. Son plus grand objectif était de rejouer en Ligue des Champions. Il pourra bientôt le faire à nouveau", poursuit son kiné.

La rééducation a également offert à Lukaku l'occasion de réinitialiser son corps : "Il a eu le temps pour prendre du repos, travailler sur certains paramètres physiques, la flexibilité, la force et la réactivité, tout pour rééquilibrer le corps. Il a la capacité de revenir en force, comme il l'a prouvé précédemment après des blessures en 2022".



Mais Bert Driesen nuance une légende urbaine qui refait surface chaque saison avant un grand tournoi : "Je ne crois pas qu'une saison moins longue soit un plus pour une Coupe du Monde. Les joueurs qui sont dans une bonne dynamique toute l'année peuvent facilement la prolonger jusqu'à la Coupe du Monde. Ce qui est plus important, c'est qu'ils restent en forme et qu'il y ait suffisamment d'options de rotation".