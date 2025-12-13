"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

Les dernières heures ont été agitées à Charleroi. Le départ de Rik De Mil contrarie Mehdi Bayat, qui est conscient qu'il ne pourrait pas le garder éternellement au Mambourg.

Entre Mehdi Bayat et Rik De Mil, les discussions n'ont pas été un long fleuve tranquille depuis le début de la saison. Après l'Antwerp et l'Union, c'est La Gantoise qui est venue à la charge. Les Buffalos ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient, laissant Charleroi sans l'architecte de son nouveau projet.

Dans SudInfo, Mehdi Bayat s'est montré plutôt lassé : "Il y a une forme de soulagement car je n’aurais plus supporté ce scénario à chaque fois. Un autre club aurait pu virer son entraîneur dans une semaine et on était reparti pour un tour".

"Chaque fois qu’un club se séparait d’un entraîneur, le nom de Rik revenait. Ça devenait usant. Donc il y a de la déception liée à la réalité de notre marché. Et effectivement, à partir du moment où je sentais que Rik De Mil voulait aller à Gand, je me devais juste de faire respecter le Sporting de Charleroi", poursuit-il.

Investi jusqu'au bout ?

Un passage en particulier a fait mal à De Mil : "Ce n’est pas une critique, mais j’ai remarqué que Rik n’était plus tout à fait le même depuis son transfert manqué à l’Union. Il s’est donné à fond, car c’est un professionnel, mais j’ai senti que la flamme dans ses yeux, que j’avais vue pendant un an et demi, ne brûlait plus avec la même intensité".

Le nouvel entraîneur de La Gantoise a tenu à répondre en conférence de presse : "Je n'ai pas ressenti ça. Oui, j'étais déçu par cette situation. Ça m'a fait mal, mais j'ai quand même tout donné pour Charleroi après. Tout comme Mehdi m'a toujours soutenu. Cette histoire avec l'Union n'a jamais affecté l'équipe". Pour les retrouvailles entre les deux hommes, il faudra attendre le match entre Charleroi et La Gantoise le 14 février. Se réconcilieront-ils le jour de la Saint-Valentin ?