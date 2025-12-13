Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany
Deviens fan de Bayern Munich!

Vincent Kompany brille avec le Bayern Munich, leader de Bundesliga. Son excellent travail est aujourd'hui récompensé par le club.

Le passage de Vincent Kompany de Burnley au Bayern Munich a surpris beaucoup de monde. Il est passé d’un club en difficulté en Premier League à l’un des plus grands clubs d’Europe.

Depuis, il n’y a plus de doutes. Kompany a remporté le titre avec le Bayern la saison passée et le club est encore en tête cette année, avec huit points d’avance sur le RB Leipzig.

Bonne nouvelle du côté du Bayern

Le Bayern est très satisfait du travail de notre compatriote et de son staff. Cela se traduit aujourd’hui par une prolongation de contrat des entraîneurs adjoints René Marić, Aaron Danks et Floribert Ngalula, ainsi que l’entraîneur des gardiens Michael Rechner.

Ils sont liés au club jusqu’en juin 2029, comme l’a annoncé le Bayern sur son site officiel. Kompany est lui aussi sous contrat jusqu’en 2029. "Nous sommes très heureux d’avoir pu prolonger, après Vincent Kompany, les contrats de son staff technique", a déclaré le directeur sportif Max Eberl.

"Avec ce groupe qui fonctionne très bien, nous voulons continuer sur cette voie et relever ensemble les défis à venir", a-t-il ajouté.

