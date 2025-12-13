"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit
Photo: © photonews

Vincent Kompany réalise actuellement une très bonne saison avec les Bavarois. Ce travail a été récompensé par une prolongation de son staff. Le coach du Bayern a réagi à cette nouvelle.

Les entraîneurs adjoints René Marić, Aaron Danks et Floribert Ngalula, ainsi que l’entraîneur des gardiens Michael Rechner, ont prolongé leur contrat jusqu’en juin 2029. Une durée de contrat qui s’étend jusqu’à la même date que Vincent Kompany. L'ancien Diable Rouge a précisé que le Team Managr, Rodyse Munienge a prolongé son aventure également. 

De quoi ravir l’entraîneur belge : "Je suis un partisan de la stabilité. Il n’y a pas que l’entraîneur : en tant que staff, nous sommes là pour les joueurs, nous faisons cela ensemble, bien sûr."

"Ce sont des personnes très importantes pour moi et pour le club. C’était un bon signe, mais je savais que cela allait se faire. Ils se sentent bien ici, tout comme les joueurs", a raconté Vincent Kompany en conférence de presse.

Tout va pour le mieux pour Vincent Kompany en Bavière. Son travail est très apprécié et la confiance en lui est totale. Son équipe est toujours invaincue en Bundesliga cette saison après 13 journées.

Le premier contre le dernier

Ce dimanche, le Bayern recevra Mayence 05. Un match sur le papier largement à la portée des Bavarois. Leur adversaire est actuellement dernier avec seulement six points au compteur après 13 matchs. Ce duel oppose donc le premier du championnat au dernier.

Suis Bayern Munich - FSV Mainz 05 en live sur Walfoot.be à partir de 17:30 (14/12).

Bundesliga
