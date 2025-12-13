Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool
La tension est retombée entre Liverpool et Mohamed Salah. Ls deux parties se rapprochent à nouveau avant d'affronter Brighton.

Liverpool avait très bien commencé la saison, avant de complètement retomber. Après une série de résultats décevants, les Reds ne pointent plus qu’à la dixième place de Premier League. En Ligue des champions, le club se situe juste en dehors du top 8.

Mohamed Salah traverse une période compliquée. L’attaquant égyptien est moins en vue que la saison passée et incarne les difficultés de Liverpool. En 19 matches, il n’a marqué que 5 buts et donné 3 passes décisives, des chiffres loin de ses standards.

Un rapprochement entre Salah et Liverpool ?

Salah est resté sur le banc durant 90 minutes face à Leeds. Une situation qu’il a eu du mal à accepter et qui l’a poussé à s’interroger sur son avenir à Liverpool, où il est sous contrat jusqu’à l’été 2027.

L’attaquant a tenu des propos qui n’ont pas plu à la direction du club. Il a été écarté du groupe pour le match de Ligue des champions contre l’Inter, laissant penser que la situation pouvait s’aggraver.


Selon la BBC, Salah figure dans le groupe pour le match de Premier League contre Brighton. Le média précise que le joueur a eu une discussion positive avec Arne Slot ce vendredi. Salah jouera bientôt la Coupe d’Afrique des Nations.

