Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Voilà près de six mois que Takehiro Tomiyasu est sans club. Mais il devrait enfin retrouver chaussure à son pied.

Saint-Trond avait eu le nez fin en allant chercher Takehiro Tomiyasu au Japon pour à peine 800 000 euros en janvier 2018. Un an et demi plus tard, le défenseur nippon signait à Bologne pour sept millions d'euros. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin : ses deux saisons abouties en Serie A lui ont valu un transfert à Arsenal.

Tomiyasu a disputé 84 matchs pour les Gunners. Mais la saison dernière, il a été constamment maintenu à l'infirmerie suite à ses problèmes au genou. L'été dernier, son contrat a même été rompu d'un commun accord.

Toujours évalué à 16 millions d'euros par Transfermarkt, l'ancien Trudonnaire est le joueur sans club le plus cher de la planète depuis lors. Mais il devrait rapidement retrouver de l'embauche. Avec l'Ajax, les discussions sont engagées depuis un certain temps.

A la relance à Amsterdam, à une condition

Selon Voetbal International, l'international japonais passera sa visite médicale la semaine prochaine. S'il la réussit, un contrat basé sur ses performances lui sera proposé jusqu'en fin de saison, avec une option de prolongation, toujours conditionnée par ses performances.



À 27 ans seulement, Takehiro Tomiyasu ne veut pas laisser cette blessure décider de sa fin de carrière. Il espère encore pouvoir prendre part à la Coupe du Monde, même si sa dernière sélection remonte à juin 2024.