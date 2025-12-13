Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Les Diables Rouges sont toujours à la recherche d'une alternative à Romelu Lukaku en pointe. Hugo Cuypers aimerait faire partie du débat.

Hugo Cuypers se voit comme une option possible, bien que la MLS soit souvent jugée trop faible. L'attaquant de 26 ans espère néanmoins obtenir une chance avec l'équipe nationale. "J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi-même ces deux dernières années. J'attends beaucoup, peut-être trop, de la saison prochaine. J'espère maintenant entrer dans mes meilleures années", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Concernant son choix pour la MLS, malgré le manque de visibilité en vue des Diables Rouges, il se veut clair : "Je ne trouvais pas logique de tenir compte des Diables Rouges, car je n'avais jamais été appelé. Tedesco m'a téléphonné une fois, mais a finalement opté pour Lukaku, Openda et Michy Batshuayi. Pourquoi, je ne l'ai jamais su. Est-ce que je le méritais ? Oui. Ai-je compris le choix pour Michy ? Aussi".

Un coup à jouer vu son état de forme ?

Le Liégeois souligne qu'il serait désormais mieux préparé pour une convocation en sélection. " Maintenant, je serais beaucoup moins impressionné. Je ne me mettrais pas la pression en me demandant ce que Romelu Lukaku ou Kevin de Bruyne pensent de moi après un bon ou un mauvais entraînement. J'ai fait beaucoup de progrès là-dessus".

Ses progrès footballistiques sont également à noter : "J'ai marqué 19 buts la saison dernière, Christian Benteke 9. Et il a encore été mentionné par Rudi Garcia. Aucune idée à quel point le sélectionneur estime la MLS. Ce qui doit arriver, arrivera".



Hein Vanhaezebrouck, son ancien entraîneur à La Gantoise, a récomment déclaré qu'il emmènerait toujours Cuypers à la Coupe du Monde 2026. " J'en ai entendu parler. Dommage que Hein ne soit pas sélectionneur, hein", se marre Cuypers.