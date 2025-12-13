Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club
Deviens fan de Anderlecht! 4313

Anderlecht va bientôt compter dans son effectif un nouvel expert de la data. Hugo Rios-Neto rejoindra le club en janvier prochain en tant que Data Recruitment Lead.

Le spécialiste de la data âgé de 26 ans a annoncé la nouvelle sur son compte X. Il est fier de se lancer dans cette aventure : "C’est un immense honneur d’assumer la responsabilité de diriger les efforts liés aux données pour le plus grand club de Belgique."

"Avoir l’opportunité de contribuer à façonner l’avenir d’une institution à l’histoire aussi riche dans le football européen est un véritable rêve professionnel. Je ne pourrais vraiment pas être plus enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend. Noblesse oblige", poursuit-il.

Des remerciements

"Je tiens également à adresser un sincère merci à Orlando City SC, et en particulier à Ricardo Moreira (ndlr, le directeur général et directeur sportif d'Orlando City SC), pour cette opportunité", souligne-t-il.

Une expérience de courte durée mais qu'il n'est pas prêt d'oublier : "Même si mon passage au club a été plus court que je ne l’avais prévu, j’ai sincèrement adoré cette expérience. J’y ai énormément appris en voyant de près comment une organisation fonctionne avec une direction aussi claire, du sommet jusqu’à la base, et j’ai eu la chance de travailler aux côtés de nombreux professionnels talentueux."


À Anderlecht, il sera le chef d'orchestre du recrutement par la data. Il sera donc une pièce maîtresse des mercatos du Sporting.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30
Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30
5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

5 000 000 de demandes... Malgré des prix hallucinants, les billets pour la Coupe du monde s'arrachent

17:00
Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40
🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas" Interview

🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

15:00
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
2
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
2
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
3
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved