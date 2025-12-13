Du nouveau à Anderlecht : un homme qui pourrait avoir un impact considérable sur les mercatos rejoint le club

Anderlecht va bientôt compter dans son effectif un nouvel expert de la data. Hugo Rios-Neto rejoindra le club en janvier prochain en tant que Data Recruitment Lead.

Le spécialiste de la data âgé de 26 ans a annoncé la nouvelle sur son compte X. Il est fier de se lancer dans cette aventure : "C’est un immense honneur d’assumer la responsabilité de diriger les efforts liés aux données pour le plus grand club de Belgique."

"Avoir l’opportunité de contribuer à façonner l’avenir d’une institution à l’histoire aussi riche dans le football européen est un véritable rêve professionnel. Je ne pourrais vraiment pas être plus enthousiaste à l’idée de ce qui nous attend. Noblesse oblige", poursuit-il.

Des remerciements

"Je tiens également à adresser un sincère merci à Orlando City SC, et en particulier à Ricardo Moreira (ndlr, le directeur général et directeur sportif d'Orlando City SC), pour cette opportunité", souligne-t-il.

Une expérience de courte durée mais qu'il n'est pas prêt d'oublier : "Même si mon passage au club a été plus court que je ne l’avais prévu, j’ai sincèrement adoré cette expérience. J’y ai énormément appris en voyant de près comment une organisation fonctionne avec une direction aussi claire, du sommet jusqu’à la base, et j’ai eu la chance de travailler aux côtés de nombreux professionnels talentueux."



À Anderlecht, il sera le chef d'orchestre du recrutement par la data. Il sera donc une pièce maîtresse des mercatos du Sporting.