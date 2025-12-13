"On s'attend toujours à une réaction" : Vincent Kompany prudent avant le prochain match du Bayern

Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse ce samedi matin. Le coach belge a notamment évoqué le prochain match de son équipe, qui se tiendra ce dimanche.

Le Bayern affrontera Mayence 05, actuel lanterne rouge de Bundesliga, ce dimanche à 17h30. L’adversaire des Bavarois a récemment recruté un nouvel entraîneur, Urs Fischer. Il succède à Bo Henriksen, qui a été licencié après un début de saison très compliqué.

Arrivé le 7 décembre, le Suisse de 59 ans sera déjà sur le banc pour la seconde fois. En effet, Mayence 05 a affronté le Lech Poznań en Conference League jeudi. Les deux équipes se sont quittées sur un score d’un but partout en Pologne.

Vincent Kompany s’est exprimé à propos de l’arrivée du nouvel entraîneur : "Bien sûr, il y a toujours quelques points d’interrogation lorsqu’un nouvel entraîneur arrive. On s’attend toujours à une réaction de l’équipe." 

Un système différent ? 

Le tacticien belge sait qu’il ne faut jamais prendre une équipe à la légère et sait que Mayence risque d’avoir un nouveau système : "Je dois dire que nous sommes toujours préparés, y compris au fait que les systèmes peuvent parfois changer en cours de match. D’autres équipes ont une tactique normale et un “plan Bayern”."

"Il est déjà arrivé que nous soyons très bien préparés, mais que l’adversaire fasse quelque chose de différent parce qu’il jouait contre nous", conclut-il.

