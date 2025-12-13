Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

Zinho Vanheusden, qui a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière, a partagé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram ce jeudi.

L'ancien défenseur central âgé de 26 ans a désormais plus de temps libre et peut donc être plus présent pour sa famille. Il a annoncé que sa compagne, Lauren Vromans, est actuellement enceinte.

La naissance est prévue pour mars 2026. "Et soudain, il y a eu toi… Une nouvelle lumière dans nos vies, un autre cœur que nous aimerons infiniment", écrit Lauren Vromans.

Zinho Vanheusden sera papa pour la seconde fois

Dans la vidéo partagée sur le compte Instagram de Zinho Vanheusden et de sa compagne, on peut apercevoir le couple aux côtés de leur premier fils, né il y a un peu plus d'un an. Dans environ trois mois, il y aura donc un nouveau membre dans la famille Vanheusden.

Le 21 novembre dernier, l'ex-footballeur avait annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur après une nouvelle blessure. Une décision difficile à prendre pour celui qui était vu comme l'un des plus grands talents du football belge. Malheureusement pour lui, il a été marqué par de graves blessures, qui l'ont conduit vers cette décision.

Désormais, il va certainement prendre un peu de temps pour lui et pour sa famille. Que décidera-t-il de faire ensuite dans le milieu professionnel ? On l'ignore pour le moment. Mais une chose est certaine, à 26 ans, il a encore un bel avenir devant lu.



