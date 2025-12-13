Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ibrahim Karamoko est sorti sur civière en fin de match ce vendredi contre Louvain. Le Standard a partagé de ses nouvelles dans un communiqué ce samedi matin.

Suite à un duel aérien où il est mal retombé, le Français a été obligé de quitter le terrain à la 88e. Le club liégeois a expliqué qu'il avait passé un scanner à l'hôpital et que celui-ci s'est "avéré rassurant".

Le défenseur est rentré chez lui et effectuera d'autres tests ce samedi. "Nous souhaitons à Ibrahim un bon rétablissement", conclut le Standard de Liège dans son communiqué.

Les Rouches se sont finalement inclinés sur le score de 0-1. Sory Kaba est le seul et unique buteur de la rencontre (73e).

En ce qui concerne Ibrahim Karamoko, il est difficile de dire pour le moment quelle sera la durée de son absence. Côté liégeois, on espère évidemment qu'elle ne sera pas trop longue, mais visiblement cela ne devrait pas être le cas.

Lire aussi… 🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

Le prochain défi

Samedi prochain, le Standard se déplacera sur la pelouse de Dender. Les hommes de Vincent Euvrard auront évidemment pour objectif de s'imposer face à la lanterne rouge de Pro League. Une nouvelle défaite face à une équipe de bas de classement serait difficile à encaisser pour les Liégeois…

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
OH Louvain
Ibrahim Karamoko

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
3
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
1
La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
1
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
2
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
1
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

12/12
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved