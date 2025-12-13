Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

Ibrahim Karamoko est sorti sur civière en fin de match ce vendredi contre Louvain. Le Standard a partagé de ses nouvelles dans un communiqué ce samedi matin.

Suite à un duel aérien où il est mal retombé, le Français a été obligé de quitter le terrain à la 88e. Le club liégeois a expliqué qu'il avait passé un scanner à l'hôpital et que celui-ci s'est "avéré rassurant".

🚑 | Ibrahim Karamoko doit quitter le terrain sur une civière après une mauvaise chute. Espérons que ce ne soit pas grave, Ibrahim. 😰🙏 #STAOHL pic.twitter.com/Tc64EqQdqM — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 12, 2025

Le défenseur est rentré chez lui et effectuera d'autres tests ce samedi. "Nous souhaitons à Ibrahim un bon rétablissement", conclut le Standard de Liège dans son communiqué.

Les Rouches se sont finalement inclinés sur le score de 0-1. Sory Kaba est le seul et unique buteur de la rencontre (73e).

En ce qui concerne Ibrahim Karamoko, il est difficile de dire pour le moment quelle sera la durée de son absence. Côté liégeois, on espère évidemment qu'elle ne sera pas trop longue, mais visiblement cela ne devrait pas être le cas.



Lire aussi… 🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard›

Le prochain défi

Samedi prochain, le Standard se déplacera sur la pelouse de Dender. Les hommes de Vincent Euvrard auront évidemment pour objectif de s'imposer face à la lanterne rouge de Pro League. Une nouvelle défaite face à une équipe de bas de classement serait difficile à encaisser pour les Liégeois…