"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

Eliaquim Mangala est revenu sur le match du Standard contre Arsenal en 2009, un souvenir qui a marqué le début de sa carrière.

Invité de l’émission de Sacha Tavolieri, Eliaquim Mangala est revenu sur un match qui a marqué sa carrière. Avant de rejoindre de grands clubs européens, le défenseur s’est fait connaître lors de la soirée "magique" du Standard face à Arsenal, en septembre 2009.

Des souvenirs restés intacts

Ce soir-là, Sclessin était en feu. Le Standard menait 2-0 après cinq minutes, avant de s’incliner 2-3. Quand Tavolieri lui rappelle ce match, Mangala réagit immédiatement. "Tu me donnes des frissons là", lance-t-il. "Ce moment-là était incroyable. Pour moi, c’est l’un des meilleurs moments de ma carrière."

Il se souvient de son but. "Le ballon revient, je ne me pose pas de question et je frappe", raconte-t-il. "Après, tout le monde me saute dessus, c’est du grand n’importe quoi. Tu ne te rends même pas compte de ce qu’il se passe." Puis vient le deuxième but. "Milan Jovanovic marque et là, le stade entier est en feu."

Même si Arsenal a renversé le match, Mangala garde un bon souvenir. "On perd 2-3, mais ce qu’on avait montré aux yeux de l’Europe, c’était exceptionnel", insiste-t-il.

Cette soirée a aussi été un tournant personnel. "On ne me connaissait pas en France", explique Mangala. "C’est avec ce match-là que je me suis révélé aux yeux de tous." Quelques semaines plus tard, il était convoqué en équipe de France Espoirs, lançant une carrière qui l’a mené à Porto, Manchester City ou encore Valence.

Standard
Arsenal
Eliaquim Mangala

