Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

Redaction
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Paulina

La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

Anderlecht cherchera visiblement à recruter un attaquant supplémentaire cet hiver. Les Mauves se penchent sur la piste menant à Jordi Paulina. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/12

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
08:00
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance Analyse

23:15
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
