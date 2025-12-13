Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"

Pourquoi Mika Godts ne joue pas avec les Espoirs ? "Je n'ai jamais dit ça"
Photo: © photonews

Mika Godts (20) est l'une des révélations de la saison à l'Ajax, où il a déjà inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en Eredivisie. Malgré cela, l'ailier n'a encore jamais été appelé chez les Diables Rouges et n'a pas non plus évolué avec les U21.

Malgré quelques sélections avec les Espoirs, Mika Godts est à chaque fois resté à l’Ajax lors des périodes internationales. "Il a des antécédents de blessures aux ischio-jambiers, donc je pense qu’il préfère se reposer pendant les trêves internationales afin de rester au top de sa forme pour l’Ajax", expliquait le sélectionneur des U21, Gil Swerts, en novembre.

Mika Godts comprend que son absence chez les Jeunes Diables suscite des questions. "Il y a deux trêves internationales, j’ai parlé avec l’entraîneur. Je lui ai dit qu’il était préférable pour moi de rester à l’Ajax. La dernière fois, je n’ai pas été appelé. Je n’y peux rien", a confié Mika Godts au micro de NOS.

Mika Godts veut bien jouer pour les U21 

Concernant l’impact potentiel de son absence chez les U21 sur un avenir avec les Diables Rouges, il est clair : "Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer pour les U21. J’aimerais jouer pour la Belgique et j’espère donc être présent la prochaine fois, que ce soit avec les Diables Rouges ou les U21."

Une sélection pour la Coupe du monde ne semble toutefois pas encore à portée de main pour Mika Godts. Le sélectionneur Rudi Garcia ne l’a encore jamais convoqué et la concurrence sur les ailes est rude, avec des joueurs comme Doku, Trossard, Saelemaekers et Lukebakio.


"La Coupe du monde est encore loin. J’essaie néanmoins de performer chaque semaine au plus haut niveau. Si tu veux y arriver, tu dois le faire de manière constante. C’est ce que j’essaie de faire actuellement", conclut Mika Godts à l’approche du Clasico entre l’Ajax et Feyenoord, prévu dimanche soir.

