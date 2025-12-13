🎥 Trois (!) blessés en plus au Standard, où l'infirmerie explose : "Jouer chaque semaine à 14, ça n'ira pas"

Ce vendredi soir, trois nouveaux joueurs du Standard ont quitté leurs partenaires prématurément. Ibe Hautekiet n'avait pas vraiment les mots pour expliquer toutes ces blessures et la piètre prestation des Rouches face à Louvain.

Ce vendredi soir, le Standard est retombé dans ses travers après son 6/6 en championnat et s'est incliné sur sa pelouse face à Louvain, au terme d'une prestation absolument famélique. Après la rencontre, c'est difficilement qu'Ibe Hautekiet trouvait les mots pour décrire la performance collective, qui a valu aux joueurs de Vincent Euvrard d'être conspués par leur public.

"En première mi-temps, ça allait encore, parce qu'il n'y avait pas d'occasions de part et d'autre. Mais en deuxième mi-temps, ça devait être mieux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après l'heure de jeu, on a perdu l'énergie dans l'équipe pour attaquer et marquer le but. Je peux juste dire qu'on doit travailler encore plus. Aujourd'hui, c'était très compliqué."

On doit se dire que tout n'était pas catastrophique"

"Ce n'est pas possible de ne pas tirer au but ou de ne pas avoir un deuxième ballon qui tombe bien pour mettre de la pression en seconde période. Mais on doit rester calmes. Ce n'était pas bon, mais on doit se dire que tout n'était pas catastrophique. En première mi-temps, il y avait des moments à 50/50 et donc pas de grand problème. Mais après la pause, on devait pousser. On doit trouver le problème et revenir plus forts la semaine prochaine. Le but ? Il y a une erreur de communication entre Ibrahim, Josué et moi, on doit regarder ça de plus près."

"Je comprends les supporters, car les 20 dernières minutes n'étaient vraiment pas bonnes. On n'a pas montré ce que le Standard veut montrer, donc je comprends. À la maison, contre Louvain, tu dois pousser les 20 dernières minutes et le stade doit être en feu. Mais c'est de notre faute, pas celle des supporters."



Lire aussi… Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière›

L'infirmerie du Standard est surpeuplée

Déjà aux prises avec de nombreuses blessures, le Standard a perdu trois joueurs supplémentaires ce vendredi soir : Tobias Mohr, Josué Homawoo et Ibrahim Karamoko, parti sur civière après être mal retombé lors d'un duel. Les nouvelles du Français sont rassurantes, mais Ibe Hautekiet ne les avait pas encore au moment de répondre à nos questions.

"On n'a vraiment pas de chance, il y a beaucoup de blessures. Aujourd'hui aussi, il y a des joueurs sur le terrain qui sentaient quelque chose et qui se disent qu'ils doivent continuer parce qu'il n'y a personne. Il n'y avait que cinq joueurs de champ sur le banc. Heureusement, on va retrouver quelques joueurs la semaine prochaine, comme Casper (Nielsen), Daan (Dierckx) et Marco (Ilaimaharitra). Ce sera déjà mieux, mais c'est bizarre d'avoir autant de blessés. Si on joue chaque match avec 14 joueurs, on a un problème."

Si on joue chaque match avec 14 joueurs, on a un problème"

À titre personnel, le défenseur central s'est aussi fait une frayeur en début de rencontre après avoir contré de l'arrière du crâne la lourde frappe de Sory Kaba. Ibe Hautekiet est resté au sol quelques instants et s'est frotté la tête durant tout le reste de la première mi-temps, mais il a finalement été en mesure de tenir son rang et est resté l'un des seuls à prester proche de son niveau.

"Ibrahim est mal retombé, j'espère que ça va. Il est parti à l'hôpital juste après le match. Je pense qu'il était debout, que ça allait. La cheville de Tobias a tourné, et Josué a senti quelque chose aux ischios. Moi ? Ma nuque est toute bloquée, mais ça va", a conclu Ibe Hautekiet.