"Ouvert à un départ, mais..." Mohamed Daramy réagit à l'intérêt du Club de Bruges

Mohamed Daramy pourrait débarquer à Bruges, mais sa tête est toujours à Copenhague.

Cité avec insistance du côté du Club de Bruges, qui pourrait mettre 12 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services, Mohamed Daramy garde la tête froide et au Danemark. "Pour le bon club, je suis ouvert. Mais, à ce moment-ci, je suis heureux à Copenhague et ma tête est encore ici", insiste-t-il au micro de TV2.

"Je ne connais pas bien le Club de Bruges, mais je sais que c'est un grand club et qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Mais je n'y pense pas trop. Toutes les rumeurs ne me touchent pas et je pense que ça se voit sur le terrain", ajoute l'international U21 danois.